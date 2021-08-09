Кировчанка на «Ладе Калине» сбила на пешеходном переходе молодую девушку

Возможной причиной происшествия могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 8 августа, в Кирове автоледи наехала на 18-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. Авария произошла в 21 час 30 минут на улице Щорса у дома №79. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 46- летняя владелица автомобиля «Лада Калина» не успела вовремя заметить пешехода и затормозить. Возможной причиной несогласованных действий могло стать темное время суток. В результате аварии молодая девушка получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 21 ДТП, в которых один человек погиб и 24 получили травмы.