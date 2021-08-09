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Общество9 августа 2021 13:24

В Вятскополянском районе 30 сотрудников АТП два месяца сидели без зарплаты

За это время накопилась задолженность почти полмиллиона рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Директор автоколонны погасил задолженность перед сотрудниками не дожидаясь суда. Фото: atpkirov.ru

Директор автоколонны погасил задолженность перед сотрудниками не дожидаясь суда. Фото: atpkirov.ru

Прокуратура Вятскополянского района провела проверку деятельности организации ООО «Краснополянская автоколонна». Причиной стали многочисленные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что 30 работников компании с мая по июль 2021 года не получали зарплату. Сумма задолженности составила почти 500 тысяч рублей. В связи с этим руководителю АТП внесли представление и завели на него дело об административном правонарушении.

Не дожидаясь судебного разбирательства директор ООО «Краснополянская автоколонна» полностью рассчитался со своими сотрудниками.