За прошедшие выходные в Кировской области задержали 38 нетрезвых водителей

Пойманным нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишения прав сроком до двух лет Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области выявили и задержали 38 нетрезвых водителей. Еще 43 человека сели за руль без прав. Всего же за это время сотрудники ГИБДД зафиксировали 2117 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области просят граждан сообщать о пьяных за рулем по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление нарушителей позволит предотвратить большое количество ДТП и спасти не одну человеческую жизнь.