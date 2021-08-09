Железнодорожный переезд в деревне Конып временно закроют

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда в деревне Конып. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить в ночь с 9 на 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 1010 км перегона Просница - Ардаши будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 22:00 9 августа до 8:00 10 августа, - уточнили в ГЖД.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.