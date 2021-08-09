Кировская область заняла 71 место по доступности бензина для населения

Бензин марки АИ-92 с начала года подорожал на 5,7%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область находится на 71 месте среди регионов России по доступности бензина для населения. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «РИА Рейтинг».

Для оценки эксперты рассчитали объем топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных уголков страны. Получилось, что житель нашего региона может купить лишь 626 литров топлива марки АИ-92. Кроме того, сам бензин с начала года подорожал на 5,7%.

- В число регионов-лидеров входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы, - отмечают эксперты. - Меньше всего топлива могут приобрести в республиках Северного Кавказа и Ивановской области.