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Общество9 августа 2021 11:43

В Кирове нарколог заплатит за гарантию вывода из запоя

Подобные обещания в рекламе являются нарушением законодательства
Маргарита Акагиева
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Рекламодатель обещал гарантированно и надежно вывести страждущих из запоя.

Рекламодатель обещал гарантированно и надежно вывести страждущих из запоя.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове нарколога накажут на объявление, данное в Интернете. Дело в том, что оно нарушило Закон о рекламе, как сообщает региональное УФАС.

Объявление от неизвестного целителя появилось на популярной торговой площадке. Мужчина обещал надежно «вывести из запоя и закодировать». Все бы ничего, но он опрометчиво добавил в объявление также заверения о гарантированном результате... Именно это и стало проблемой.

Согласно действующему законодательству, в рекламе медицинских услуг нельзя указывать на гарантированное положительное действие. В соответствии с этим объявление признали ненадлежащим. Наркологу выдали предписании о прекращении нарушения закона. Помимо этого, материалы дела передали должностному лицу для возбуждения делопроизводства об административном правонарушении, так что целитель может еще и штраф заплатить.