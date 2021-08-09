В Кирове полиция просит горожан помочь в поисках разыскиваемого

Если вы знаете, где находится этот человек, сообщите в полицию. Фото: УМВД по Кировской области

Кировская полиция разыскивает местного жителя и просит горожан помочь в его поисках. В ведомстве не сообщается, является он подозреваемым в совершении какого-либо преступления или же просто пропавшим без вести.

Разыскиваемый - 33-летний Мирлан Якибжанович Колмуратов. По информации областного УМВД, на вид ему около 30-33 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, он носит короткие черные волосы и бороду. Мужчина был одет в черную куртку и штаны такого же цвета, коричневые ботинки. При себе у него есть черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 36-16-22 или 02 (102).