В Кирово-Чепецком районе уже второй день продолжаются поиски 71-летнего мужчины

О местонахождении пожилого мужчины ничего не известно с прошедшей субботы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 71-летнего мужчины. В последний раз Василия Тупицына видели в субботу, 7 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет потерявшегося жителя Кирово-Чепецкого района. Рост Василия Михайловича 168 см. У него худощавое телосложение, седые с залысиной волосы и серо-голубые глаза. Был одет в оранжевые шорты, коричневую футболку с длинными рукавами и сланцы.

Все, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52.