В Кирове задержали организатора игорного клуба на улице Ленина

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове перед судом предстанет 46-летний местный житель, который организовал незаконный игровой клуб на одной из центральных улиц города. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства установили, что подозреваемый с июня по июль 2021 года проводил азартные игры в одном из помещений на улице Ленина. Во время обыска следователи изъяли компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование. На мужчину завели уголовное дело.

Отметим, что игорные клубы официально разрешены на территориях только пяти субъектов нашей страны: в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также Калининградской области и Республике Крым.

Если вы знаете о месторасположении незаконно-организованных игровых зонах в Кировской области, сообщите об этом по телефону: 8 (8332) 485-100.