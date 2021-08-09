Погода в Кирове с 9 по 13 августа: тепло и солнечно

Предстоящая неделя порадует кировчан теплом уходящего лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника по пятницу в Кирове ожидается солнечная, теплая погода. «Комсомолка» подготовила традиционный еженедельный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 9 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов. С утра будет пасмурно, однако ближе к обеду распогодится и выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Ветер умеренный- 3-4 м/c с кратковременными порывами до 9 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм ртутного столба.

Во вторник, 10 августа, станет чуть прохладнее. Воздух в течение дня прогреется до +25 градусов. Будет светить солнце. Дождей не предвидится. Скорость ветра составит 2-3 м/c c возможным усилением до 7 м/c. Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.

В среду, 11 августа, особых отличий ждать не стоит. День также прогнозируется теплым и солнечным. Столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

В четверг, 12 августа, воздух в течение дня прогреется до +27 градусов. Ожидается солнечная погода без осадков. Скорость ветра составит 3-4 м/c с кратковременным усилением до 8-10 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм ртутного столба.

Последний день рабочей недели окажется самым жарким. Температура воздуха поднимется до +30 градусов. Прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-5 м/с с возможным усилением до 12 м/c. Атмосферное давление снизится до 743 мм ртутного столба!