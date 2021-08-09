В Котельниче сгорел многоквартирный дом, один человек погиб и один пострадал

Пожар произошел в доме на улице Фабричной. Фото: vk.com/vkotle

В ночь с 8 на 9 августа в городе Котельнич в двухэтажном деревянном доме на улице Фабричной произошел крупный пожар, в котором пострадал один человек и один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- Одна из жильцов дома госпитализирована в «Котельничскую ЦРБ» с резаными ранами верхних и нижних конечностей и отравлением продуктами горения, - уточнили в ведомстве. - При разборе завалов обнаружено тело погибшего жильца

Огонь практически полностью уничтожил деревянный дом - сгорели кровля и перекрытия, а также обгорели стены дома по всей площади. Кроме того, пламя перекинулось на стоящий рядом дощатый сарай, который полностью сгорел. К счастью, прибывшие спасатели смогли справиться с огнем и отстоять стоящие рядом дома.

Огонь практически полностью уничтожил деревянный дом. Фото: vk.com/vkotle

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, дознаватели устанавливают причины возгорания.