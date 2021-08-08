Активность клещей в Кировской области снижается

В Кировской области зарегистрировано 68 случаев заболеваний клещевым энцефалитом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области отмечается резкое снижение активности клещей. На прошедшей неделе за помощью в медицинские учреждения обратились 157 человек, что на 62 случая меньше, чем неделей ранее. Об это сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- В текущем сезоне активности природно-очаговых «клещевых» инфекций зарегистрировано 21725 случаев обращений по поводу присасываний клещей, в том числе 2817 детей, что на 44% выше среднемноголетнего уровня, - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, зарегистрировано 68 случаев заболеваний клещевым энцефалитом, в том числе 10 детей, 52 - иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе 4 ребенка.