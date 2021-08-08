Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В исправительных учреждениях Кировской области разрешили длительные свидания осужденных с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

- В соответствии с постановлением в ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-17, ФКУ ИК-18, ФКУ КП-15 УФСИН России по Кировской области с 04.08.2021 года возобновлено предоставление длительных свиданий осужденных с родственниками, - уточняется на сайте ведомства.

К длительным свиданиям допускаются граждане, имеющие отрицательный тест ПЦР на COVID-19. Кроме того, должен соблюдаться определенный лимит наполнения, социальная дистанция и масочный режим. Ознакомиться с полным перечнем условий можно на официальном сайте УФСИН по Кировской области.