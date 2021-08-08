Погода пройдет климатическую границу сезонов примерно в 20 числах августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Метеорологическая осень наступит в Кировской области в третьей декаде августа. По информации синоптиков, с 25 августа в регионе установится среднесуточная температура ниже +15 градусов. Такие данные приводят сервисы по прогнозированию погоды.

Последний всплеск тепла, когда температура воздуха будет прогреваться до +25…30 градусов, ожидается на следующей неделе. По предварительным данным, самым жарким днем станет пятница, 13 августа.

Узнать подробный прогноз погоды на август можно на сайте «КП»-Киров».