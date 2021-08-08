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Происшествия8 августа 2021 11:06

В Кирове девушка за рулем Kia Sportage протаранила столб

После ДТП она попыталась скрыться с места аварии
Андрей Сергеев
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ДТП произошло на перекраске улиц Московской и Свободы. Фото: vk.com/patrolkirov43

ДТП произошло на перекраске улиц Московской и Свободы. Фото: vk.com/patrolkirov43

В Кирове девушка за рулем кроссовера Kia Sportage не справилась с управлением и протаранила столб на перекраске улиц Московской и Свободы. Информацию о ДТП сообщили в группе «Ночной патруль».

По словам очевидцев, девушка попыталась скрыться с места аварии. Кроме того, от нее исходил стойкий запах алкоголя.

- По прибытию сотрудники ДПС задержали девушку, информация подтвердилась, девушка-водитель была пьяна, - написали в группе «Ночной патруль».

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В Кирове девушка за рулем Kia Sportage протаранила столб
В Кирове девушка за рулем Kia Sportage протаранила столб
Видео: vk.com/patrolkirov43