В Кирове девушка за рулем Kia Sportage протаранила столб

ДТП произошло на перекраске улиц Московской и Свободы. Фото: vk.com/patrolkirov43

В Кирове девушка за рулем кроссовера Kia Sportage не справилась с управлением и протаранила столб на перекраске улиц Московской и Свободы. Информацию о ДТП сообщили в группе «Ночной патруль».

По словам очевидцев, девушка попыталась скрыться с места аварии. Кроме того, от нее исходил стойкий запах алкоголя.

- По прибытию сотрудники ДПС задержали девушку, информация подтвердилась, девушка-водитель была пьяна, - написали в группе «Ночной патруль».