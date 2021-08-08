В деревне Малая Кильмезь загорелся пристрой к школе

Пожар ликвидирован на площади 2,25 кв.м. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу, 7 августа, в деревне Малая Кильмезь произошел пожар в кирпичном пристрое к зданию школы на улице Зеленой, 1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- Сообщение о возгорании в оперативную дежурную службу поступило в 21.30, - уточнили в МЧС. - На место выезжало два пожарных расчета.

Известно, что пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован на площади 2,25 кв. м.

За минувшие сутки в Кировской области шесть пожаров. Кроме того, спасательные формирования к ликвидации последствий ДТП привлекались восемь раз.