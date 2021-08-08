«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 9 августа

Подача ресурса возобновится по всем адресам к 18.00. Фото: pixabay.com

Компания «Горэлектросеть» продолжит отключать электричество в Кирове для профилактики аварий на оборудовании. В график на 9 августа вошли адреса по всему городу, в том числе и дома на центральных улицах. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Горэлектросеть».

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - говорится на сайте компании.

Ремонтные работы запланированы на подстанциях во всех районах города. Электричество пропадет на срок от трех до десяти часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 18.00.

График отключения электричества в Кирове на 9 августа

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.