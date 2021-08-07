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Происшествия7 августа 2021 15:43

Кировские росгвардейцы задержали мужчину, который пытался расплатиться подделкой

В случае доказательства вины, фальшивомонетчику грозит до 8 лет тюрьмы
Алексей РомановАлексей Романов
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Мужчина хотел расплатиться за продукты фальшивой купюрой номиналом в одну тысячу рублей

Мужчина хотел расплатиться за продукты фальшивой купюрой номиналом в одну тысячу рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове в одном из продуктовых магазинов на Октябрьском проспекте росгвардейцы задержали фальшивомонетчика. В случае доказательства вины мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что продавец, выявив фальшивую купюру номиналом в одну тысячу рублей, нажал на тревожную кнопку. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали 68-летнего кировчанина. После чего передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.