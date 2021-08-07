Кировские росгвардейцы задержали мужчину, который пытался расплатиться подделкой

Мужчина хотел расплатиться за продукты фальшивой купюрой номиналом в одну тысячу рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове в одном из продуктовых магазинов на Октябрьском проспекте росгвардейцы задержали фальшивомонетчика. В случае доказательства вины мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что продавец, выявив фальшивую купюру номиналом в одну тысячу рублей, нажал на тревожную кнопку. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали 68-летнего кировчанина. После чего передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.