В этом году в Кирове отремонтировали уже семь общегородских лестниц

Обновленные лестничные марши появятся на большинстве центральных улиц областного центра. Фото: admkirov.ru

В Кирове в рамках реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» в текущем году отремонтировано уже семь общегородских лестниц. Еще на четырех объектах ведутся работы.

Как сообщили в горадминистрации, на сегодняшний день идет благоустройство лестничных маршей на улицах Воровского, 8 и 161; Советская, 78 и напротив цирка на Октябрьском проспекте, 108. Основная часть работ уже завершена. Подрядчик приступил к заключительному этапу-установке пандусов.

Всего в этом году запланировано отремонтировать порядка 20 общегородских лестниц на большинстве центральных улиц Кирова.