В Кирове завершается строительство дома для переселенцев на улице Курской

Строительство дома идет по утвержденному графику. Фото: admkirov.ru

В Кирове дом для переселенцев из аварийного жилья по улице Курской, 28 постепенно близится к сдаче. На сегодняшний день уже завершено строительство 17 этажа и ведется монтаж каркаса здания. Об этом сообщили в горадминистрации.

Внутри объекта ведутся сантехнические, электромонтажные работы. Дом рассчитан на 196 квартир. Их общая площадь составит более 8 тыс. кв. метров. При этом 48 жилых помещений будет предоставлено детям-сиротам.

Отметим, что это не единственный объект, который строится в Кирове для переселенцев. Параллельно возводится дом на 148 квартир на улице Энтузиастов, 52-а. Работы по возведению обоих зданий ведутся в соответствии с утвержденным графиком.