Кировчане временно не смогут любоваться фонтаном в парке Победы

Фонтан не будет работать до 8 августа. Фото: admkirov.ru

В Кирове в парке Победы временно отключили фонтан. Это связано с проведением плановых, технических работ. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сотрудники подрядная организация до 8 августа проведут очистку от грязи и солевых отложений форсунок, сливных выпусков и водозаборных решеток водного сооружения. После чего фонтан продолжит радовать жителей и гостей областного центра.

Представители терруправления Октябрьского района приносят извинения за временные неудобства. Ранее, по той же причине отключали фонтан на Театральной площади.