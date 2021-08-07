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Общество7 августа 2021 12:07

Кировчане временно не смогут любоваться фонтаном в парке Победы

Отключение связано с плановыми работами
Алексей РомановАлексей Романов
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Фонтан не будет работать до 8 августа. Фото: admkirov.ru

Фонтан не будет работать до 8 августа. Фото: admkirov.ru

В Кирове в парке Победы временно отключили фонтан. Это связано с проведением плановых, технических работ. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сотрудники подрядная организация до 8 августа проведут очистку от грязи и солевых отложений форсунок, сливных выпусков и водозаборных решеток водного сооружения. После чего фонтан продолжит радовать жителей и гостей областного центра.

Представители терруправления Октябрьского района приносят извинения за временные неудобства. Ранее, по той же причине отключали фонтан на Театральной площади.