Погода в Кировской области на 7 и 8 августа: cолнечно, но не жарко

В наступившую субботу и предстоящее воскресенье погода будет благоволить жителям Кировской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу и воскресенье погода порадует кировчан своим спокойствием и теплом. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5

В субботу, 7 июля, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +21 градус. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветра практический не будет. Его скорость составит всего 1-2 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы-750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 8 августа, серьезных изменений не произойдет. Воздух в течение дня прогреется до +23 градусов. Будет светить солнце. Дождей не предвидится. Ветер будет поддувать со скоростью всего 2-3 м/c с кратковременным усилением до 6-7 м/c. Атмосферное давление прогнозируется в комфортных значениях - 752 мм ртутного столба.