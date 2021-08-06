В Кирове росгвардейцы задержали 24-летнего наркомана с закладкой

Росгвардейцы передали молодого наркомана сотрудникам полиции. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове росгвардейцы задержали молодого наркомана с поличным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на днях около полуночи. Наряд правоохранителей, патрулируя окрестности, заметил в лесополосе на улице Ленина молодого человека. Кировчанин, поглядывая на экран телефона, что-то активно искал под деревьями. Поведение прохожего заинтересовало росгвардейцев, и тому пришлось ответить на несколько вопросов. К тому времени он уже успел найти то, что искал.

Мобильный телефон и сверток с веществом у него изъяли. По словам самого молодого человека, он заказал в интернете наркотик для собственного употребления. Вещество направили на экспертизу, а 24-летнего кировчанина передали сотрудникам полиции.