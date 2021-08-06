Кировчанка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить дешевый айфон

В результате неудачной покупки девушка осталась без денег и нового смартфона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове 31-летняя женщина потеряла 35 тысяч рублей, пытаясь купить дешевый айфон через интернет. В итоге девушка осталась без денег и модного смартфона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Потерпевшая обратилась в полицию сама. Выяснилось, что она нашла выгодное предложение и связалась с продавцом. Злоумышленник предложил оформить доставку и сделать предоплату.

Женщина согласилась, перешла по присланной ей Интернет-ссылке и перевела деньги по указанным реквизитам со своей банковской карты. После этого собеседник перестал выходить на связь, а объявление с сайта исчезло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливается личность подозреваемого.

Полицейские в очередной раз напоминают, что нужно быть внимательными при покупке товаров через интернет. Не следует переходить по сомнительным ссылкам и вводить реквизиты своей банковской карты.