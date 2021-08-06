В кировском доме ветеранов отремонтируют тепловой узел

Подрядчик уже демонтировал старое оборудование и завершает основной объем работ. Фото: admkirov.ru

В Кирове полным ходом идет ремонт теплового узла в доме ветеранов. Установка новой системы позволит значительно снизить плату за отопление. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам директора МКУ «Кировское жилищное управление» Игоря Меркулова, подрядчик уже демонтировал старое оборудование и завершает основной объем работ. Согласно проекту установлена автоматическая система регулирования температуры теплоносителя, реагирующая на изменение погодных условий, а также бойлер. Обновлены коммуникации, ведется замена стояков подачи горячей и холодной воды.

Работы должны завершить к 15 августа, а ремонт системы водоснабжения закончат к 1 сентября. Перед началом отопительного сезона новое оборудование будет настроено и протестировано.

Отметим, что с просьбой обновить систему к главе города Елене Ковалевой обратились ветераны. Устаревшие коммуникации могли в любой момент выйти из строя. К тому же жильцам этого дома приходилось платить значительные суммы за отопление.

Кроме того, сейчас фондом капремонта разрабатывается проект по замене стояков и батарей в квартирах. Работы будут проведены в следующем году.