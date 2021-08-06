В Котельниче женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры

Женщину задержали, решается вопрос о ее заключении под стражу. Фото: архив «КП»

В Котельниче задержали местную жительницу по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Федосеева. 4 августа сожители вместе выпивали и, как это часто бывает, между ними разгорелась ссора на бытовой почве. Мужчина хлопнул дверью, но вернулся на следующее утро для примирения. Они вновь сели за стол, вновь вскрыли алкоголь и вновь поссорились, однако на этот раз, к сожалению, конфликт не окончился мирно. В запале женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. 49-летний мужчина скончался на месте.

Котельничанку задержали, сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».