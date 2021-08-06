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Общество6 августа 2021 11:18

В Кирове появится новая школа с бассейном

Строительство обойдется в 1,2 млрд рублей
Андрей Сергеев
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Школу на 1500 учащихся планируют построить на улице Воровского. Фото: admkirov.ru

Школу на 1500 учащихся планируют построить на улице Воровского. Фото: admkirov.ru

Новая школа в районе Зубаревского леса, ранее анонсированная областными властями, обойдется в 1,2 млрд рублей. Соответствующий аукцион на строительство учебного заведения появился на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, школу на 1500 учащихся планируют построить на улице Воровского. Отдельно от главного задания учебного учреждения будет стоять двухэтажный физкультурно-оздоровительным комплекс, соединенный надземным переходом с общешкольным блоком. Он будет включать в себя бассейн с чащей 25х16 метров, спортивным залом, душевыми и туалетами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление о направлении средств на строительство школы на проспекте Строителей, 29.

Напомним, что недавно Министерство просвещения РФ одобрило заявку от Кировской области на строительство новых учебных учреждений в 2021-2022 годах. Читать