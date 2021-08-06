В предстоящие выходные сплошные проверки автолюбителей пройдут во всех районах Кирова

Водителям, которых поймают в нетрезвом виде, могут лишиться прав на срок до 2 лет. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу и выходные дни «сплошные проверки» автомобилистов на состояние опьянения пройдут во всех районах Кирова. Помимо сотрудников ГИБДД в профилактическом мероприятии примут участие активисты организации «Ночной Патруль» и народные дружинники. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские будут также останавливать водителей на выездах и въездах в областной центр. Водителю, который сел за руль в нетрезвом состоянии, грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, а также предупредить коррупцию как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.