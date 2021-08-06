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Общество6 августа 2021 10:55

В Кирове ищут мужчину, который пропал больше двух недель назад

О его местонахождении ничего не известно с 22 июля
Алексей РомановАлексей Романов
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Поиски мужчины продолжаются уже 15 дней. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Поиски мужчины продолжаются уже 15 дней. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове продолжаются поиски мужчины, который пропал больше двух недель назад. В последний раз Александра Топаева видели 22 июля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Александру Николаевичу 45 лет. Его рост составляет 165 см. Он имеет худощавое телосложение, русые, кудрявые волосы и карие глаза. Во что был одет неизвестно.

Все, кто знает о местонахождении кировчанина, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.