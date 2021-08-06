Кировчанин, организовавший игорный клуб в интернет-кафе на Пролетарской, может сесть на 2 года

Во время обыска из помещения были изъяты компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове состоится суд над 33-летним местным ждителем, который незаконно организовал игорный клуб в интернет-кафе на улице Пролетарской. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что подозреваемый с апреля по май текущего года проводил азартные игры с помощью специального оборудования и сети Интернет. За месяц существования клуба он «заработал» около 100 тысяч рублей. Большую часть суммы злоумышленник потратил на аренду помещения и зарплату сотрудников. Свою вину мужчина признал полностью.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.

Если вы знаете адреса, где располагается незаконных игровых зон, cообщите об этом по телефону: 8 (8332) 485-100.