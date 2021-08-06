В Котельниче из-за кипятильника в квартире вспыхнул пожар

Причиной пожара стала неисправность электроприбора. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Котельниче едва не выгорела квартира из-за оставленного включенным и забытого кипятильника. К счастью, обошлось без тяжелых последствий, сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на Котельничский ОНДПР.

Как выяснилось, хозяйка квартиры в момент пожара находилась дома. Включив кипятильник, она вышла в другую комнату, а из кухни вскоре повалил дым: от прибора загорелся кухонный шкаф.

Огонь повредил стены и потолок на кухне. К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в инциденте нет. Предположительной причиной возгорания стала неисправность кипятильника. Развития пожара и тяжких последствий удалось избежать благодаря оперативному вмешательству спасателей.

Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и беречь себя и своих близких. Не используйте вышедшие из строя электроприборы и поврежденные провода и кабели, не оставляйте включенное в сеть оборудование без присмотра.