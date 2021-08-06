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Происшествия6 августа 2021 10:29

В реке Вятка утонул 14-летний мальчик

Трагедия произошла 5 августа в Слободском районе
Андрей Сергеев
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В настоящий момент ведутся поиски тела ребенка.

В настоящий момент ведутся поиски тела ребенка.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 5 августа, в Слободском утонул 14-летний мальчик, который отправился со своими друзьями на реку Вятка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- На окраине районного центра произошел несчастный случай на воде - в реке Вятке утонул 14-летний не умеющий плавать подросток. В настоящий момент ведутся поиски тела ребенка. - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в летом текущего года на водоемах региона утонули 10 детей.