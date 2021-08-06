Кировчанам предлагают помочь малообеспеченным и многодетным семьям

В центрах местной активности будут принимать предметы гигиены, одежду и канцтовары.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Кирове стартовала благотворительная акция, цель которой - помочь многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом рассказали в горадминистрации.
Акция «Добро в ТОС» будет проводиться в Ленинском районе города в течение августа. В ее рамках ведется сбор канцтоваров, средств гигиены и бытовой химии (мыло, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, расчески) и детской одежды и обуви (в хорошем состоянии, чистая).
Все собранные вещи передадут в благотворительный фонд. Принести помощь можно по вторникам, средам и четвергам с 15 до 17 часов в центры местной активности по следующим адресам. Чтобы узнать подробнее о нужном вам ЦМА, нажмите на адрес: