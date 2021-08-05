Вклады жителей Кировской области в банках превысили 150 млрд рублей

В основном жители региона предпочитают хранить сбережения в отечественной валюте. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Кировской области стали чаще хранить свои сбережения в банках. Общая сумма вкладов на 1 июля 2021 года составила 154,2 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В основном жители региона предпочитают хранить сбережения в отечественной валюте - 145,2 млрд рублей или 94,2% всего объема размещенных физическими лицами средств. Однако растет и популярность валютных вкладов. Прирост за 12 месяцев - 10,9%. На 1 июля на счетах находится более 9 млрд.