В Кирове разыскивают алиментщика с долгом в 460 тысяч рублей

Если вам известно, где находится разыскиваемый, сообщите об этом судебным приставам. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кирове разыскивают должника по алиментам, который не выплатил своему ребенку почти полмиллиона рублей. Информацию сообщает региональное УФССП.

Разыскиваемый - 58-летний Олег Арамович Арутюнов, 28.01.1963 года рождения, уроженец Узбекистана. На мужчине висит долг в размере 460 тысяч рублей. Известно, что он сейчас проживает в Кирове, работая водителем такси, скрываясь при этом от выплаты алиментов.

Жителей региона просят помочь в поисках мужчины. Если вам известно местонахождение должника, сообщите об этом по телефонам: 8-912-730-33-43, 8(8332) 48-99-05.