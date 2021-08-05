В Кирове в результате резкой остановки троллейбуса пострадала женщина

Водитель троллейбуса резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 4 августа, в Кирове произошло ДТП с участием троллейбуса. Авария случилась в 14 часов 5 минут на улице Карла Маркса у дома №13. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель троллейбуса марки «ЗИУ» резко затормозил. В результате в салоне общественного транспорта упала 57-летняя пассажирка. Женщина получила травмы. К счастью они оказались несерьезными и госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.