В Кирове дети играют на опасной площадке недостроенного дома

Речь идет о долгострое на улице Пугачева. Фото: vk.com/onfkirov

Кировские дети облюбовали для своих игр стройплощадку на Пугачева, где возводился проблемный дом №29а. Несмотря на то, что территория давно заброшена, она не перестает от этого быть опасной, сообщают активисты ОНФ.

На территорию дети попадают через дыры в невысоком деревянном заборе, который, вообще-то, должен быть «глухим» и двухметровым. Собственник объекта по закону обязан обеспечить его безопасность, несмотря на финансовые проблемы, препятствующие строительству. Однако в случае с проблемными домами, как пишут активисты, зачастую эти обязательства не выполняются.

Опасаются за свои жизнь и здоровье и пешеходы. Защитное ограждение, стоящее со стороны улицы Пугачева, обветшало. У крыши прогнили доски, из сломанных перил торчат гвозди, в деревянном настиле появились провалы. Люди опасаются или запнуться, или получить по голове аварийной конструкцией.

Активисты направили обращение в прокуратуру, чтобы ведомство обязало собственника ограничить доступ посторонним на территорию.