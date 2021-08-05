В Кирово-Чепецке более двух тысяч жителей остались без водоснабжения

На какое время отключили воду пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 5 августа, в Кирово-Чепецке 2140 человек остались без холодной воды. Это связано с прокладкой водопровода по улице Братьев Васнецовых. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Начало ремонтных работ запланировано на 9.00. До того, пока не будет полностью восстановлено водоснабжение, организован подвоз питьевой воды. Цистерна будет стоять на остановке у магазина «Звезда».

Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к временным трудностям. Подробнее ознакомиться с точными адресами отключения можно здесь.