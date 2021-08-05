В Кирове до конца года обновят светофоры на 22 участках улиц

На некоторых участках города светофоры появятся впервые. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове обновят светофоры на 22 участках улиц. Как сообщает мэрия, на сегодняшний день в городе насчитывают более 30 мест, где электронные регулировщики работают нестабильно. Жители областного центра регулярно сообщают об их поломке.

Так, только на этой неделе из-за гроз и сильного ветра из строя вышли несколько светофоров. Сейчас восстановили работу объектов на пересечениях улиц Солнечной - Егоровской, Ленина - Милицейской, Володарского - Розы Люксембург, ул. Трактовой, Ленина - Современной.

В текущем году планируется обновить светофоры на следующих перекрестках:

- ул. Щорса - ул. Ивана Попова;

- ул. Воровского - Октябрьский проспект;

- ул. Воровского - ул. Производственная;

- ул. Московская - ул. Менделеева;

- ул. Ленина - ул. Тимирязева;

- ул. Производственной - ул. Щорса;

- ул. Воровского - ул. Сурикова;

- ул. Ленина - ул. Труда;

- ул. Производственная - ул. Московская;

- ул. Горького - ул. Некрасова;

- ул. Дзержинского - Октябрьский проспект;

- ул. Ленина - ул. Воровского;

- ул. Карла Маркса - ул. Милицейская.

Работы планируют провести в четвертом квартале 2021 года.

Отметим, что на некоторых участках светофоры появятся впервые - к примеру, у дома №215 по улице Павла Корчагина и на перекрестке улиц Советской и Парковой в Нововятске. В 2022 году также планируют установить электронные регулировщики на пересечении улиц Воровского и Володарского, а также на площади в Коминтерне.