В Кирове до конца года обновят светофоры на 22 участках улиц

На некоторых участках города светофоры появятся впервые.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове обновят светофоры на 22 участках улиц. Как сообщает мэрия, на сегодняшний день в городе насчитывают более 30 мест, где электронные регулировщики работают нестабильно. Жители областного центра регулярно сообщают об их поломке.
Так, только на этой неделе из-за гроз и сильного ветра из строя вышли несколько светофоров. Сейчас восстановили работу объектов на пересечениях улиц Солнечной - Егоровской, Ленина - Милицейской, Володарского - Розы Люксембург, ул. Трактовой, Ленина - Современной.
В текущем году планируется обновить светофоры на следующих перекрестках:
- ул. Щорса - ул. Ивана Попова;
- ул. Воровского - Октябрьский проспект;
- ул. Воровского - ул. Производственная;
- ул. Московская - ул. Менделеева;
- ул. Ленина - ул. Тимирязева;
- ул. Производственной - ул. Щорса;
- ул. Воровского - ул. Сурикова;
- ул. Ленина - ул. Труда;
- ул. Производственная - ул. Московская;
- ул. Горького - ул. Некрасова;
- ул. Дзержинского - Октябрьский проспект;
- ул. Ленина - ул. Воровского;
- ул. Карла Маркса - ул. Милицейская.
Работы планируют провести в четвертом квартале 2021 года.
Отметим, что на некоторых участках светофоры появятся впервые - к примеру, у дома №215 по улице Павла Корчагина и на перекрестке улиц Советской и Парковой в Нововятске. В 2022 году также планируют установить электронные регулировщики на пересечении улиц Воровского и Володарского, а также на площади в Коминтерне.