В Советском районе мужчина добился выплаты 250 тысяч рублей за работу в выходные и праздники

На сегодняшний день задолженность перед сотрудником погашена полностью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советском районе сотрудник коммерческой компании АО «Прогресс» на протяжении трех лет не получал доплату за сверхурочную работу. Сумма задолженности составила более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В надзорный орган мужчина обратился сам и попросил о помощи. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что заявитель с 2017 по 2020 год работал в праздники и выходные дни, не получая за это доплату.

В связи с этим прокурор направил руководителю компании представление. После чего руководство предприятия полностью рассчиталось со своим сотрудником.