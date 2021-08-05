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Общество5 августа 2021 12:02

В Советском районе мужчина добился выплаты 250 тысяч рублей за работу в выходные и праздники

Руководство компании сделало перерасчет после вмешательства прокуратуры
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день задолженность перед сотрудником погашена полностью

На сегодняшний день задолженность перед сотрудником погашена полностью

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советском районе сотрудник коммерческой компании АО «Прогресс» на протяжении трех лет не получал доплату за сверхурочную работу. Сумма задолженности составила более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В надзорный орган мужчина обратился сам и попросил о помощи. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что заявитель с 2017 по 2020 год работал в праздники и выходные дни, не получая за это доплату.

В связи с этим прокурор направил руководителю компании представление. После чего руководство предприятия полностью рассчиталось со своим сотрудником.