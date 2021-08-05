В Кирове 17-летнему парню грозит тюремный срок за целый ряд преступлений

Найти и задержать преступника удалось только через три месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоится суд над 17-летним местным жителем, который подозревается в покушении на убийство и серии грабежей. Ему грозит большой тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что вечером 15 января текущего года несовершеннолетний покушался на убийство двух подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он повстречал потерпевших на улице и, угрожая ножом, стал требовать у них отдать ему мобильные телефоны. Ребята испугались и стали убегать от злоумышленника. Однако он стал преследовать их, хватал за рюкзаки и размахивал холодным оружием.

Одному из подростков удалось оттолкнуть налетчика, после чего тот упал. Пока подозреваемый поднимался, школьники спешно покинули место преступления. Парня объявили в розыск. Найти и задержать его удалось только спустя три месяца. За это время молодой кировчанин совершил целую серию краж.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.