В Кирово-Чепецке росгвардейцы нашли пропавшего мужчину, страдающего амнезией

Росгвардейцы нашли пропавшего мужчину через 30 минут после получения ориентировки. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях, патрульный экипаж росгвардии помог найти без вести пропавшего жителя Кирово-Чепецка. Мужчину передали полицейским, а те в свою очередь сообщили о «находке» его родственникам. Об этом рассказали в ведомстве.

О пропаже 55-летнего чепчанина заявили его родные. Они предупредили правоохранителей, что он инвалид с детства и страдает периодической потерей памяти. Ориентировку тут же разослали всем курсирующим патрулям.

Спустя 30 минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили схожего по приметам мужчину в одном из дворов на улице Сосновой. После чего опросили его и передали полицейским. Стражи порядка связались с его родственникам. В настоящее время жизни и здоровью жителя районного центра ничего не угрожает.