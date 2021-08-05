Мэрия: деревянный настил с кировского трамплина К-90 не продавали

Аварийные конструкции демонтировали и вывезли в 2020 году. Фото: admkirov.ru

В Кирове распространяются слухи о том, что деревянный настил, снятый с трамплина К-90, продали в минувшем году за 14 миллионов рублей. Мэрия опровергла эти слухи.

- Сейчас спортивный объект находится в безопасном состоянии. Решается вопрос о его очередном обследовании, по результатам которого можно будет говорить о дальнейших планах, - заявили в горадминистрации.

Разрушаться объект начал еще в 2016 году: на настиле образовались провалы и трещины. Для обеспечения безопасности кировчан было решено демонтировать аварийные конструкции. Одна из подрядных организаций в 2020 году обратилась к спортшколе №3 с предложением сделать это безвозмездно. Согласно заключенному договору, организация самостоятельно разбирает и вывозит ветхие конструкции, об их продаже речь не шла. Оценивать их стоимость спортшкола также не компетентна.