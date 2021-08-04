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Общество4 августа 2021 17:01

Из Кирова могут появиться новые авиамаршруты

Региональное руководство активно ведет переговоры с перевозчиками
Андрей Сергеев
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Рассматриваются новые рейсы из Кирова в Казань, Самару, Минеральные Воды и Нижневартовск.

Рассматриваются новые рейсы из Кирова в Казань, Самару, Минеральные Воды и Нижневартовск.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Кировской области анонсировало открытие новых авиамаршрутов из Кирова. На данный момент региональное руководство активно ведет переговоры с перевозчиками. Об это сообщается на сайте облправительства.

- Рассматриваются новые рейсы из Кирова в Казань, Самару, Минеральные Воды, Нижневартовск и иные направления, - рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, что в 2021 году жителям Кировской области стали доступны четыре новых авиамаршрута: в Екатеринбург, Калугу, Уфу, Сочи и Калининград. Кроме того, в 2022 году планируется начать работы по реконструкции здания аэропорта.