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Происшествия4 августа 2021 16:28

В Кирове в отношении руководства охранного предприятия возбуждено уголовное дело

Андрей Сергеев
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Задолженность образовалась в результате корыстной и иной личной заинтересованности руководства охранного предприятия.

Задолженность образовалась в результате корыстной и иной личной заинтересованности руководства охранного предприятия.

Фото: Анастасия Осипова

В Кирове в отношении руководства одного из охранных предприятий города возбуждено уголовное дело по факту частичной выплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Руководство одного из охранных предприятий в период с января 2019 по апрель 2021 года начисляло и выплачивало заработную плату своим работникам ниже установленного МРОТ, - предполагает следствие.

Известно, что общая задолженность перед работниками составила примерно 99 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.