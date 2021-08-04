Житель поселка Вахруши украл батарею, чтобы опохмелиться

Теперь хозяйке квартиры нужно успеть купить и установить новую батарею до начала отопительного сезона Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Вахруши Слободского района 42-летний мужчина украл из квартиры знакомой чугунный радиатор и сдал его на металлолом. Вырученные деньги он потратил на спиртное. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемый пришел в квартиру к своей знакомой и стал требовать деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, он несколько раз ударил женщину, после чего оторвал батарею от труб и скрылся с места преступления. Вскоре мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования установлена причастность задержанного к еще одному схожему эпизоду. Несколькими днями ранее он находился в гостях у соседки потерпевшей. После того, как женщина уснула, подозреваемый похитил из квартиры кухонную плиту и водонагреватель, которые в дальнейшем продал.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.