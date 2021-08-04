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Общество4 августа 2021 15:05

Авария на электросетях оставила три микрорайона Кирова без воды

Подача ресурса возобновится к 19.00
Андрей Сергеев
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На данный момент идет заполнение системы водой.

На данный момент идет заполнение системы водой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове из-за аварии на сетях электроснабжения, питающих очистные сооружения, без водоснабжения остались три микрорайона: Лянгасово, Захарищевы и Победилово. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

- Работы будут проводится до устранения аварийной ситуации на сетях электроснабжения, - сообщили в компании.

Прогнозируется, что подача ресурса полностью возобновится к 19.00. На данный момент идет заполнение системы.

Для жителей микрорайонов организован подвоз воды, местонахождение автоцистерны можно посмотреть на сайте МУП «Водоканал».