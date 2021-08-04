Авария на электросетях оставила три микрорайона Кирова без воды

На данный момент идет заполнение системы водой.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Кирове из-за аварии на сетях электроснабжения, питающих очистные сооружения, без водоснабжения остались три микрорайона: Лянгасово, Захарищевы и Победилово. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
- Работы будут проводится до устранения аварийной ситуации на сетях электроснабжения, - сообщили в компании.
Прогнозируется, что подача ресурса полностью возобновится к 19.00. На данный момент идет заполнение системы.
Для жителей микрорайонов организован подвоз воды, местонахождение автоцистерны можно посмотреть на сайте МУП «Водоканал».