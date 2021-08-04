Кировчанке, чуть не зарезавшей знакомого, грозит от 6 до 11 лет тюрьмы

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая чуть не зарезала своего знакомого. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Cотрудники СК доказали, что подозреваемая совершила преступление 20 марта 2021 года. В тот день к ней в гости в квартиру на улице Баумана пришел ее 34-летний бывший сожитель. Они общались и распивали алкоголь. В определенный момент между ними возникла ссора. В результате женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего. С ранением мужчину госпитализировали. Он остался жив.

На подозреваемую завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свою вину она полностью признала. Теперь ей грозит от 6 до 11 лет лишения свободы.