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Происшествия4 августа 2021 14:09

Кировчанке, чуть не зарезавшей знакомого, грозит от 6 до 11 лет тюрьмы

Свою вину она полностью признала
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая чуть не зарезала своего знакомого. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Cотрудники СК доказали, что подозреваемая совершила преступление 20 марта 2021 года. В тот день к ней в гости в квартиру на улице Баумана пришел ее 34-летний бывший сожитель. Они общались и распивали алкоголь. В определенный момент между ними возникла ссора. В результате женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего. С ранением мужчину госпитализировали. Он остался жив.

На подозреваемую завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свою вину она полностью признала. Теперь ей грозит от 6 до 11 лет лишения свободы.