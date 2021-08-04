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Общество4 августа 2021 12:37

Для жителей Радужного подготовили большую развлекательную программу

Микрорайон 5 августа отметит свое 45-летие
Алексей РомановАлексей Романов
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С юбилеем микрорайона местных жителей поздравят первые лица города и района. Фото: admkirov.ru

С юбилеем микрорайона местных жителей поздравят первые лица города и района. Фото: admkirov.ru

В этом году, 5 августа, микрорайону «Радужный» исполняется 45 лет. В связи с празднованием юбилея запланированы торжественные и развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Концерт со звучным названием «Расцветай, мой край родной!» состоится в зрительном зале Центра досуга «Радужный». Его начало запланировано на 17.00. Гостей поздравят первые лица города и Нововятского района. Лучших работников и передовые предприятия наградят почетными грамотами и подарками.

Кроме того, для зрителей подготовлена большая развлекательная программа. Для жителей «Радужного» выступят известные вокалисты и ансамбли народного танца.