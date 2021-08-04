В Кирове ремонт «захваченного» тараканами и червями дома не помог от них избавиться

Из-за повреждения канализационной трубы в подвале скопилось озеро стоков, что и привело к засилью тараканов, мух и червей в доме. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирове дом на Воровского атаковали черви, тараканы и мухи. Управляющая компания сделала ремонт, однако после этого легче не стало, сообщают активисты ОНФ.

Речь идет о доме №85, точнее, о подвале в нем. Жители здания четыре месяца дышали запахами канализации и соседствовали с насекомыми. Позднее выяснилось, что в подвале скопилась огромная лужа стоков - в одной из канализационных труб появилась трещина. Управляющая компания не реагировала на жалобы, и тогда жильцы дома обратились к активистам, а те - к прокуратуре.

После сигнала в подвале вытравили тараканов, починили трубу и зашпаклевали стену в подъезде, где штукатурка отвалилась от сырости. Но сделали все из рук вон плохо: заменили не тот участок трубы, штукатурку положили прямо на влажную стену, воду из подвала не откачали. В общем, ничего не изменилось. Жильцы дома отмечают, что они указывали рабочим на недочеты, на что те отвечали, мол, им все равно, лишь бы до 6 августа отчитаться. Активисты готовят повторное обращение в прокуратуру.